Identifican al hombre que murió tras volcadura de RZR sobre la Morelia-Mil Cumbres

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- El hombre que perdió la vida tras la volcadura de un vehículo RZR Trail, sobre la carretera a Morelia-Mil Cumbres, ya está identificado; él tenía 32 años de edad, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El susodicho respondía al nombre de Sergio David. Cabe recordar que el percance sucedió la tarde de este domingo a la altura de la población de Pontezuelas y de la desviación a la comunidad de Pino Real, ambas ubicadas en el municipio de Charo.

Elementos de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Familiares del difunto lo reconocieron e iniciaron los trámites correspondientes para reclamar los restos y otorgarles sepultura.

