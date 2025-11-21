Identifican al chavo muerto y a 5 heridos en ataque a camión de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, un sujeto empistolado realizó disparos contra un masculino que abordaba un camión de pasajeros en la colonia moreliana Villas de la Loma; el individuo falleció y otros cinco usuarios resultaron lesionados, principalmente por esquirlas, confirmaron autoridades policiales. Entre los sobrevivientes lastimados está un adolescente.
Las víctimas
Datos obtenidos revelaron que el ahora occiso era pasajero y respondía al nombre de Edwin Armando, de 34 años de edad. Asimismo, los heridos son:
* María Esmeralda, de 34 años.
* Salvador O., de 42 años.
* Mario O., de 28 años —chofer del vehículo—.
* Emmanuel M., de 16 años de edad.
* Daniel Oswaldo, de 46 años.
El lugar del atentado
El hecho de violencia se registró sobre la calle Loma de la Carbonera esquina con Loma de los Pinos y fue alertado al número de emergencias 911. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Edwin, mismo que estaba tirado en el pasillo del camión marcado con el número económico 42.
Consecutivamente, los rescatistas otorgaron los primeros auxilios a los afectados, quienes fueron canalizados a distintos hospitales para su adecuada valoración médica, pacientes reportados como estables y fuera de peligro.
El hechor perseguía a Edwin
De manera extraoficial, se supo que presuntamente el sujeto armado perseguía a Edwin, éste último se subió al camión para alejarse del peligro, pero el agresor abrió fuego, lo mató y además dejó lastimadas por esquirlas a las otras personas, incluido el conductor del transporte.
La FGE inicia las investigaciones
El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
RYE-