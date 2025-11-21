Identifican al chavo muerto y a 5 heridos en ataque a camión de Morelia

Las víctimas

Datos obtenidos revelaron que el ahora occiso era pasajero y respondía al nombre de Edwin Armando, de 34 años de edad. Asimismo, los heridos son:

* María Esmeralda, de 34 años.

* Salvador O., de 42 años.

* Mario O., de 28 años —chofer del vehículo—.

* Emmanuel M., de 16 años de edad.

* Daniel Oswaldo, de 46 años.

El lugar del atentado

El hecho de violencia se registró sobre la calle Loma de la Carbonera esquina con Loma de los Pinos y fue alertado al número de emergencias 911. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de Edwin, mismo que estaba tirado en el pasillo del camión marcado con el número económico 42.