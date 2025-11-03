Identifican a víctimas de ataque armado en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya fueron identificados los dos hombres que fueron atacados a balazos la noche del domingo en un inmueble ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Uruapilla, perteneciente al municipio de Morelia.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Policía, uno de los hombres respondía al nombre de Alejandro, de entre 30 y 35 años de edad, conocido con el alias de “El Chilango”, quien perdió la vida en el lugar de los hechos. El otro ofendido fue identificado como Eduardo, de 30 años, quien resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos a un hospital privado en la capital michoacana.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque; sin embargo, se sabe que los agresores arribaron al lugar a bordo de una motocicleta, dispararon en contra de sus víctimas y luego huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de Policía Morelia, así como personal de la Unidad de Servicios Periciales, acudieron a la escena para realizar el acordonamiento del área y levantar los indicios correspondientes, en tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

Cabe mencionar que la agresión se registró a un costado de un taller de hojalatería y pintura, en las inmediaciones de una cachimba, lo que generó alarma entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

rmr