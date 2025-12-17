Identifican a uno de los tres ejecutados hallados en Jeep a la orilla de la Morelia-Pátzcuaro

Cabe recordar que el mencionado vehículo, con placa PHS-917-B, estaba abandonado en el desnivel de un sendero, en la zona de Uruapilla y frente al fraccionamiento Arko San Pedro.

Uno de los agraviados yacía en el portaequipaje de la unidad y los restantes en los asientos traseros. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúan con las diligencias del múltiple crimen para esclarecerlo y capturar a los responsables.

