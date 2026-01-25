Identifican a mujer fallecida tras choque contra camión en Morelia; su hijo y esposo, con lesiones mínimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia de tres integrantes que viajaba a bordo de una motocicleta fue impactada por un camión de pasajeros sobre la avenida Morelos Norte, en el Centro Histórico de Morelia. En el incidente falleció la mujer, mientras que su pareja y su hijo resultaron levemente heridos, informaron autoridades policiales.

La tragedia se registró durante la tarde de este domingo, a pocos metros de la Casa de la Cultura y del Templo de la Virgen del Carmen, y fue reportada por varias personas al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de Ambumed y bomberos municipales , quienes confirmaron el deceso de la fémina y auxiliaron a un niño de aproximadamente cuatro años de edad y al masculino, quienes sufrieron lesiones mínimas.