Identifican a mujer fallecida tras choque contra camión en Morelia; su hijo y esposo, con lesiones mínimas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una familia de tres integrantes que viajaba a bordo de una motocicleta fue impactada por un camión de pasajeros sobre la avenida Morelos Norte, en el Centro Histórico de Morelia. En el incidente falleció la mujer, mientras que su pareja y su hijo resultaron levemente heridos, informaron autoridades policiales.
La tragedia se registró durante la tarde de este domingo, a pocos metros de la Casa de la Cultura y del Templo de la Virgen del Carmen, y fue reportada por varias personas al número de emergencias 911.
Al lugar acudieron paramédicos de Ambumed y bomberos municipales , quienes confirmaron el deceso de la fémina y auxiliaron a un niño de aproximadamente cuatro años de edad y al masculino, quienes sufrieron lesiones mínimas.
De acuerdo con las fuentes, la ahora finada respondía al nombre de Cristina, de 25 años de edad. Los uniformados de la Guardia Civil (GC) delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Posteriormente arribó la Unidad de Servicios de Atención Inmediata, la cual se encargó de las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue.
Por último, se supó que el chofer involucrado en los hechos fue detenido por agentes de la Policía Turística de la GC y puesto a disposición de la autoridad competente.
Vehículos participantes en el accidente:
Motocicleta Vento 210, color negro con detalles en naranja, con placa L3G99X
Camión International, color verde, de la Ruta Conurbados Morelia-Tarímbaro, número económico 21.
