De acuerdo con las investigaciones, los ahora occisos habrían sido privados de la libertad, torturados, mutilados y posteriormente abandonados en el exterior del mencionado tianguis textil, ubicado en el kilómetro 45.3 de la carretera libre Morelia–Salamanca.

Asimismo, las fuentes indicaron que dos de los dos menores de edad fueron privados de la libertad cuando viajaban a bordo de una motocicleta en la población de Jeruco.

Las diligencias continúan para esclarecer el múltiple homicidio.

En cuanto al sujeto desmembrado y dejado en varios costales por delincuentes la mañana del pasado lunes 5 de enero, él permanece en calidad de no identificado.

