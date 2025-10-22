Nota Roja

Identifican a los 7 michoacanos fallecidos en accidente sobre la México-Guadalajara

Viajaban en un taxi que fue impactado por un tráiler la tarde del martes
RED 113
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fueron identificadas las siete personas que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido sobre la autopista México-Guadalajara, dentro del municipio de Maravatío. Autoridades policiales informaron que seis de los fallecidos eran integrantes de una familia vecina de las regiones de Irimbo e Hidalgo.

De acuerdo con las fuentes, el pasado martes los ahora afectados habían alquilado un taxi para trasladarse a Moroleón, Guanajuato, con la finalidad de comprar ropa, pero cuando regresaban a su lugar de origen, un tráiler impactó el auto en que viajaban y los aplastó. Ambas unidades terminaron siniestradas en la cuneta central de la citada autopista, justo en el kilómetro 169+800, a la altura de la población de Huanimoro.

En el sitio, también otros seis automotores protagonizaron una aparatosa colisión que dejó tres lesionados, mismos que posteriormente fueron auxiliados por rescatistas y canalizados a un hospital.

RED 113

La Fiscalía investiga el caso

En la escena se presentaron agentes y peritos criminalistas de la Fiscalía de Zitácuaro, quienes emprendieron las averiguaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde finalmente fueron reconocidos y reclamados por sus dolientes.

Víctimas

  • Dylan Gael, de 1 año 6 meses, vecino del municipio de Hidalgo.

  • Sofía B., de 4 años de edad, con domicilio en el municipio de Hidalgo.

  • Elizabeth B., de 8 años, vecina de Irimbo.

  • Lorena Ireni H., de 21 años, vecina de Hidalgo.

  • Dylan B., 23 años, vecino de Hidalgo.

  • María Guadalupe M., de 49 años de edad, vecina de Irimbo.

  • Octavio G., de 60 años de edad, quien era el chofer del carro accidentado, vecino de Irimbo.

