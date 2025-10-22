Identifican a los 7 michoacanos fallecidos en accidente sobre la México-Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fueron identificadas las siete personas que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido sobre la autopista México-Guadalajara, dentro del municipio de Maravatío. Autoridades policiales informaron que seis de los fallecidos eran integrantes de una familia vecina de las regiones de Irimbo e Hidalgo.
De acuerdo con las fuentes, el pasado martes los ahora afectados habían alquilado un taxi para trasladarse a Moroleón, Guanajuato, con la finalidad de comprar ropa, pero cuando regresaban a su lugar de origen, un tráiler impactó el auto en que viajaban y los aplastó. Ambas unidades terminaron siniestradas en la cuneta central de la citada autopista, justo en el kilómetro 169+800, a la altura de la población de Huanimoro.
En el sitio, también otros seis automotores protagonizaron una aparatosa colisión que dejó tres lesionados, mismos que posteriormente fueron auxiliados por rescatistas y canalizados a un hospital.
En la escena se presentaron agentes y peritos criminalistas de la Fiscalía de Zitácuaro, quienes emprendieron las averiguaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde finalmente fueron reconocidos y reclamados por sus dolientes.
Dylan Gael, de 1 año 6 meses, vecino del municipio de Hidalgo.
Sofía B., de 4 años de edad, con domicilio en el municipio de Hidalgo.
Elizabeth B., de 8 años, vecina de Irimbo.
Lorena Ireni H., de 21 años, vecina de Hidalgo.
Dylan B., 23 años, vecino de Hidalgo.
María Guadalupe M., de 49 años de edad, vecina de Irimbo.
Octavio G., de 60 años de edad, quien era el chofer del carro accidentado, vecino de Irimbo.
rmr