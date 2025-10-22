Identifican a los 7 michoacanos fallecidos en accidente sobre la México-Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fueron identificadas las siete personas que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido sobre la autopista México-Guadalajara, dentro del municipio de Maravatío. Autoridades policiales informaron que seis de los fallecidos eran integrantes de una familia vecina de las regiones de Irimbo e Hidalgo.

De acuerdo con las fuentes, el pasado martes los ahora afectados habían alquilado un taxi para trasladarse a Moroleón, Guanajuato, con la finalidad de comprar ropa, pero cuando regresaban a su lugar de origen, un tráiler impactó el auto en que viajaban y los aplastó. Ambas unidades terminaron siniestradas en la cuneta central de la citada autopista, justo en el kilómetro 169+800, a la altura de la población de Huanimoro.

En el sitio, también otros seis automotores protagonizaron una aparatosa colisión que dejó tres lesionados, mismos que posteriormente fueron auxiliados por rescatistas y canalizados a un hospital.