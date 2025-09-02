Identifican a joven hallado muerto con un tiro en cabeza en Morelia; estaba desaparecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven que había desaparecido el pasado sábado fue la víctima localizada sin vida y con un impacto de bala en la cabeza este martes; él yacía entre la maleza de un terreno baldío ubicado en la colonia moreliana Unidos Santa Cruz, trascendió en la cobertura de la noticia.

El ahora finado respondía al nombre de Miguel Ángel G., de 29 años de edad. El hallazgo ocurrió a pocos metros de la calle de terracería Teniente Coronel Pedro Gallegos, en las inmediaciones de la avenida Poliducto.

Fuentes policiales comentaron que unos vecinos realizaron el macabro descubrimiento y lo reportaron al número de emergencias, después acudieron patrulleros municipales y confirmaron la situación, así que delimitaron el perímetro.

En un primer momento se desconocía la posible causa de fallecimiento del susodicho, entonces arribó la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual revisó el cadáver y le detectó un impacto de proyectil en la frente, por lo cual le dejó el caso a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC).

Los especialistas del comentado grupo se encargaron de las investigaciones respectivas, además en el suelo encontraron un casquillo percutido calibre .38 Súper. Los expertos trasladaron el difunto a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Las diligencias continúan, a efecto de esclarecer el asunto.

