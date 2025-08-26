Identifican a joven asesinado al poniente de Morelia; tenía 19 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sujeto armado asesinó a un joven peatón en la vía pública del fraccionamiento Villas de la Loma, ubicada al poniente de Morelia, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Pedregal, informaron autoridades policiales.

Lo anterior sucedió sobre la avenida Loma de la Carbonera, a pocos metros de la avenida Francisco I. Madero Poniente, en la salida a Quiroga. Trascendió que el agresor vestía sudadera verde y pantalón deportivo gris, quien corrió tras perpetrar el ataque.

Unos vecinos del lugar reportaron la situación al número de emergencias 911, después acudieron unos motopatrulleros de la Guardia Civil (GC), quienes con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del individuo, mismo que respondía al nombre de Saúl, de 19 años de edad, habitante de dicho asentamiento, comentaron las fuentes.

Los oficiales delimitaron el perímetro porque en el suelo quedaron regados casquillos percutidos calibre .9 milímetros , además alertaron a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

rmr