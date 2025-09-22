Identifican a jóvenes fallecidos tras fatal accidente en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los dos jóvenes que murieron cuando la motocicleta en la que viajaban fue embestida por un vehículo tipo Razer, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, ya fueron identificados, informaron autoridades policiales.

Las víctimas respondían a los nombres de Jaime y Jorge, de 24 y 29 años de edad, respectivamente. La tragedia ocurrió la noche del domingo, a la altura de la comunidad de La Estancia, municipio de Morelia, cerca de la fábrica de jabón La Corona.

Trascendió que el vehículo Razer también terminó volcado tras el impacto con la motocicleta. El conductor responsable se dio a la fuga. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.}

