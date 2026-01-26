Identifican a integrantes de motoclub fallecidos tras choque en la Siglo XXI; eran de Apatzingán

La Huacana, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos integrantes del club de motociclistas “Los Cuerudos de Apatzingán”, perdieron la vida la tarde del domingo luego de ser impactados por un auto particular sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del primer puente de fierro, informaron autoridades de seguridad. También hay dos heridos.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el percance se registró en el kilómetro 174 del tramo carreteo Cuatro Caminos-Las Cañas, cuando un vehículo Nissan Máxima, color guinda con blanco colisionó contra una motocicleta en la que viajaba la pareja, provocando la muerte de los motoristas.

Otros automovilistas e integrantes del citado club solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, acudiendo paramédicos de Ambumed, quienes confirmaron el deceso de Alejandro César O. M. y Eréndira V. F., cuyos cadáveres terminaron tendidos sobre la carpeta asfáltica.

Tras el hecho, al Hospital Regional de Apatzingán fueron trasladados dos jóvenes, identificados como Humberto V., de 22 años de edad, y María Belén L., de 23, ambos originarios de la comunidad de Las Cañas, municipio de Arteaga, quienes resultaron heridos en el mismo accidente.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades legales. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento de los cuerpos sin vida y su traslado al anfiteatro de la región.

