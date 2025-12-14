Identifican a hombre fallecido en accidente automovilístico sobre la Morelia-Toluca

Trascendió que el citado automotor circulaba en el sentido del Puerto de Buenavista hacia el Anillo Periférico, sin embargo, al llegar a una curva, chocó contra un objeto fijo, al parecer un bolardo, posteriormente volcó y terminó estrellado contra un muro del puente del Boulevard Alfredo Zalce, el cual conduce a la zona de Tres Marías.

Al enterarse del percance, bomberos locales y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio y confirmaron el deceso de Jorge. Asimismo, intentaron brindar atención médica a Juan, pero éste se negó a recibirla.

Oficiales de Tránsito acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las investigaciones correspondientes y finalmente trasladaron el cadáver a la morgue, donde más tarde fue reconocido y reclamado por sus familiares.

BCT