Identifican a hombre fallecido en accidente automovilístico sobre la Morelia-Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya está identificado el hombre que perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido la noche de ayer sábado sobre la carretera Morelia-Toluca, salida a Mil Cumbres, cerca del Club Deportivo Futurama, ubicado en esta capital michoacana, informaron autoridades policiales.
El ahora difunto respondía al nombre de Jorge C., de 30 años de edad. En incidente resultó lesionado Juan C., de 32 años, hermano del fallecido. El vehículo en el que viajaban ambos es de la marca Nissan Versa, color negro, con placas PTE-732-A.
Trascendió que el citado automotor circulaba en el sentido del Puerto de Buenavista hacia el Anillo Periférico, sin embargo, al llegar a una curva, chocó contra un objeto fijo, al parecer un bolardo, posteriormente volcó y terminó estrellado contra un muro del puente del Boulevard Alfredo Zalce, el cual conduce a la zona de Tres Marías.
Al enterarse del percance, bomberos locales y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio y confirmaron el deceso de Jorge. Asimismo, intentaron brindar atención médica a Juan, pero éste se negó a recibirla.
Oficiales de Tránsito acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las investigaciones correspondientes y finalmente trasladaron el cadáver a la morgue, donde más tarde fue reconocido y reclamado por sus familiares.
BCT