Identifican a hombre atacado a tiros al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre quedó lesionado tras ser agredido a balazos en la vía pública de la colonia Guadalupe Victoria, ubicada al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales mencionaron que el atacante escapó.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles sobre la calle Miguel Barragán, entre las calles Primera Privada José María Villapinto y Primera Cerrada Miguel Fernández Félix.

La situación fue reportada por algunos vecinos al número de emergencias, después acudieron patrulleros de la Guardia Civil (GC) y paramédicos de Rescate, éstos últimos le otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Las fuentes comentaron que el paciente responde al nombre de Miguel, de aproximadamente 43 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en el brazo derecho.

Extraoficialmente se supo que el agresor escapó a bordo de un vehículo gris. Los oficiales acordonaron el área, pues en el suelo estaban regados al menos tres casquillos percutidos, posteriormente se presentaron los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones respectivas.

