Identifican a chavo muerto en explosión en Morelia; es gemelo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue identificado el joven que falleció tras el estallido de un polvorín en el negocio denominado "Fuegos Pirotécnicos Juárez", ubicado en un paraje a espaldas del Cerro del Quinceo, en la zona norponiente de Morelia. El hecho también dejó un herido, hermano gemelo del hoy occiso, informaron autoridades policiales.

Los gemelos

El finado respondía al nombre de Alejandro J., de 21 años de edad, y su consanguíneo es César J. El lugar donde ocurrió la tragedia se localiza cerca de la colonia Los Llanos, así como del asentamiento Mirador Poniente y en las inmediaciones de la base de camiones Lucio Cabañas.

De acuerdo con las fuentes, la mañana de ayer jueves, Alejandro y César, junto con otros familiares y empleados, acudieron al mencionado sitio para comenzar su jornada laboral en el taller de pirotecnia.