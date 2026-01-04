Identifican a baleado en Uruapan; es exelemento de Tránsito

El lesionado responde al nombre de Antonio C., conocido como "El Balam", de 38 años de edad, quien, tras el ataque, se debate entre la vida y la muerte debido a siete impactos de bala que presenta en el tórax.

Cabe recordar que, cerca de las 18:30 horas, esta persona fue agredida a balazos por motosicarios sobre la avenida Fray Juan de San Miguel, casi esquina con Anillo de Circunvalación, y uno de los proyectiles lesionó a otra persona, al parecer ajena a los hechos.

Los delincuentes escaparon a toda velocidad, mientras que las víctimas fueron auxiliadas por paramédicos locales y trasladadas al Hospital Civil, donde permanecen bajo resguardo policiaco.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del atentado y la identidad de los agresores.

rmr