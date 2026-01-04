Nota Roja

Identifican a baleado en Uruapan; es exelemento de Tránsito

RED 113
RED113
Publicado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Ha sido identificada una de las dos personas baleadas en la colonia La Quinta de Uruapan, la tarde de este domingo; se trata de un exelemento de Tránsito Municipal y administrador de la fan page de Facebook "Patrullando tu colonia".

El lesionado responde al nombre de Antonio C., conocido como "El Balam", de 38 años de edad, quien, tras el ataque, se debate entre la vida y la muerte debido a siete impactos de bala que presenta en el tórax.

Cabe recordar que, cerca de las 18:30 horas, esta persona fue agredida a balazos por motosicarios sobre la avenida Fray Juan de San Miguel, casi esquina con Anillo de Circunvalación, y uno de los proyectiles lesionó a otra persona, al parecer ajena a los hechos.

Los delincuentes escaparon a toda velocidad, mientras que las víctimas fueron auxiliadas por paramédicos locales y trasladadas al Hospital Civil, donde permanecen bajo resguardo policiaco.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del atentado y la identidad de los agresores.

Uruapan

