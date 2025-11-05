Huía en moto robada y murió atropellado en Apatzingán, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven originario del estado de Puebla perdió la vida tras ser atropellado en plena vía pública mientras aparentemente huía a bordo de una motocicleta con reporte de robo.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 16 de Septiembre y la avenida Constituyentes, en la colonia Lomas de Palmira, justo frente a una conocida financiera de la zona en Apatzingán.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista, identificado como Oliver R., de 23 años de edad, era seguido por las autoridades cuando fue embestido por un vehículo. Testigos indicaron que tras el impacto, el joven quedó gravemente herido sobre el pavimento.

Los elementos de la Guardia Civil y la Guardia Nacional acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al lesionado al Hospital Regional de Apatzingán, donde finalmente falleció mientras recibía atención médica.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y confirmar las circunstancias del accidente, así como la posible relación del fallecido con la motocicleta presuntamente robada.

