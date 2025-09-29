Hombre y mujer lesionados en ataque a balazos en la colonia Juárez de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos la noche de este lunes en la colonia Juárez, en esta capital michoacana.

De acuerdo con el reporte preliminar de la agencia Red 113, el hecho ocurrió en la calle Nicolás Bravo, casi esquina con la calle Veracruz, y fue notificado al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes brindaron atención a las víctimas, de entre 40 y 43 años de edad.

La mujer sufrió únicamente un roce de proyectil de arma de fuego, mientras que el hombre presentó una lesión de mayor gravedad al recibir un impacto en la zona genital, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.