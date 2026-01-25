Sujeto sin vida tras disparos en la colonia Juárez de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo se registró una fuerte movilización policial en la colonia Juárez, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en la vía pública. De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió en las inmediaciones de la calle Zamora.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio tras recibir los reportes ciudadanos. Al llegar, los agentes observaron a un sujeto que se comportaba de manera errática y que, al notar la presencia policial, corrió e ingresó a un local con venta de carnitas. Según las primeras versiones, el hombre se disparó con un arma de fuego dentro del establecimiento.

Paramédicos también se trasladaron al lugar para atender al individuo; sin embargo, tras su revisión, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, y no se tiene reporte de que otras personas hayan resultado lesionadas durante el hecho.

La zona permanece resguardada por elementos de la Policía Morelia para preservar los indicios, en tanto que se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), que será la encargada de llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos.