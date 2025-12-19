Hombre se lanza al río Cupatitzio; activan operativo de búsqueda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes, un hombre se arrojó al río Cupatitzio, a la altura del lugar conocido como el “Puente del Terror”, en los límites de las colonias Casa del Niño y Valle de las Delicias. El hecho provocó una fuerte movilización de diversas corporaciones de auxilio y de la policía municipal.

Trascendió que, alrededor de las 20:00 horas, algunas personas observaron al hombre lanzarse al río desde el citado puente, por lo que de inmediato notificaron al número de emergencias 911.

Minutos después, al lugar arribaron paramédicos de primera respuesta de Protección Civil Municipal, ProRescue y Rescate Michoacán Delegación Uruapan, quienes implementaron un operativo de búsqueda en las márgenes del río, utilizando equipo de alta montaña.

Los socorristas recorrieron la zona desde la calle Efrén Capiz, en la colonia Valle de las Delicias, hasta la colonia Emiliano Zapata; sin embargo, no lograron localizar a la persona.

Hasta el momento, el personal especializado en búsqueda y rescate continúa trabajando en el área.

SHA