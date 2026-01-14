Hombre reportado desaparecido es hallado sin vida cerca del lago de Zirahuén

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Salvador Escalante fue localizado muerto y con impactos de bala, esto en las cercanías del Lago de Zirahuén, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, alrededor de las 19:30 horas del martes, elementos de la Guardia Civil (GC) fueron alertados sobre la desaparición del individuo, identificado como Christian J.

De inmediato, los uniformados desplegaron un operativo en la zona y posteriormente encontraron al susodicho, pero sin vida; el cuerpo yacía en un paraje localizado entre las comunidades de Agua Verde y Tapimba.

El área fue acordonada por los agentes, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

rmr