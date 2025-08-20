Hombre queda herido tras chocar contra árbol en la Morelia-Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista sufrió lesiones de consideración tras chocar contra un árbol y salir proyectado de su unidad, incidente que ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, comentaron autoridades policiales.
Lo anterior se registró la noche del martes a la altura de la colonia El Edén, perteneciente a la Tenencia Morelos, en el municipio de Morelia. Algunos conductores que pasaban por el lugar reportaron el percance al número de emergencias 911.
En el sitio se presentaron patrulleros de Seguridad Vial y rescatistas, quienes abanderaron el incidente, consecutivamente unos paramédicos otorgaron los primeros auxilios al herido y lo canalizaron al Hospital Civil, paciente identificado como Daniel O., de 40 años de edad.
Los agentes estatales se encargaron del peritaje correspondiente y aseguraron el automotor siniestrado, un Nissan Tiida, color plata, con placa PPM700B, el cual fue retirado por una grúa.
rmr