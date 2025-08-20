Hombre queda herido tras chocar contra árbol en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista sufrió lesiones de consideración tras chocar contra un árbol y salir proyectado de su unidad, incidente que ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, comentaron autoridades policiales.

Lo anterior se registró la noche del martes a la altura de la colonia El Edén, perteneciente a la Tenencia Morelos, en el municipio de Morelia. Algunos conductores que pasaban por el lugar reportaron el percance al número de emergencias 911.