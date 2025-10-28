Hombre pierde la vida tras ser atropellado por tractocamión en Morelia

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado es un tractocamión marca Citrac, color blanco, que transportaba bultos de cemento y circulaba en dirección del distribuidor vial de salida a Salamanca hacia la salida a Quiroga.

La víctima permanece en calidad de no identificada; se trata de un hombre de entre 60 y 65 años de edad, y de acuerdo con versiones extraoficiales, podría tratarse de una persona en situación de calle.