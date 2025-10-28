Hombre pierde la vida tras ser atropellado por tractocamión en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida la tarde de este martes tras ser atropellado por un tractocamión de carga cuando caminaba sobre los carriles centrales del Libramiento Norte, a la altura de la colonia Francisco J. Múgica, cerca de Barrio Alto, en la ciudad de Morelia.
De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo involucrado es un tractocamión marca Citrac, color blanco, que transportaba bultos de cemento y circulaba en dirección del distribuidor vial de salida a Salamanca hacia la salida a Quiroga.
La víctima permanece en calidad de no identificada; se trata de un hombre de entre 60 y 65 años de edad, y de acuerdo con versiones extraoficiales, podría tratarse de una persona en situación de calle.
Elementos de la Policía de Morelia acudieron al sitio, acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.
El incidente provocó afectaciones parciales a la circulación, mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales.
Este hecho se suma a los accidentes viales registrados en zonas de alta velocidad como el periférico Paseo de la República, donde la presencia de peatones suele representar un riesgo tanto para transeúntes como para conductores.
