Hombre pierde la vida tras ser arrollado en la Morelia-Salamanca

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la noche de este viernes frente a la comunidad de San José de La Trinidad, a la altura de las instalaciones de la empresa cervecera Corona y cerca de la desviación hacia el fraccionamiento El Trébol.