Hombre pierde la vida tras ser arrollado en la Morelia-Salamanca

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.
El accidente ocurrió la noche de este viernes frente a la comunidad de San José de La Trinidad, a la altura de las instalaciones de la empresa cervecera Corona y cerca de la desviación hacia el fraccionamiento El Trébol.
La situación fue reportada por automovilistas al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del peatón, mismo que permanece en calidad de no identificado.
Trascendió que el vehículo involucrado es una Jeep color rojo con placa MPT-801-A, cuyo conductor permaneció en la escena. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.