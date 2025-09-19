Nota Roja

Hombre pierde la vida tras ser arrollado en la Morelia-Salamanca

Sucedió dentro del municipio de Tarímbaro, frente a la población de San José de la Trinidad
Hombre pierde la vida tras ser arrollado en la Morelia-Salamanca
RED113
RED113
Publicado

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta sobre la carretera Morelia-Salamanca, dentro del municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la noche de este viernes frente a la comunidad de San José de La Trinidad, a la altura de las instalaciones de la empresa cervecera Corona y cerca de la desviación hacia el fraccionamiento El Trébol.

RED113

La situación fue reportada por automovilistas al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del peatón, mismo que permanece en calidad de no identificado.

Trascendió que el vehículo involucrado es una Jeep color rojo con placa MPT-801-A, cuyo conductor permaneció en la escena. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Accidente en la Morelia-Salamanca
Hombre atropellado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com