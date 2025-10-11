Hombre perece atropellado; otro muere al derrapar en su motocicleta, en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este sábado un hombre perdió la vida al ser arrollado por un vehículo "fantasma", sobre la avenida Francisco Sarabia, en la Ramón Farías y otro sujeto murió al derrapar en su motocicleta, sobre el Libramiento de Uruapan, cerca del entronque de Zumpimito.

Primeramente, se reportó un masculino tirado y ensangrentado por fuera del templo de Cristo Rey, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Rescate Michoacán, Delegación Uruapan, quienes confirmaron que no tenía signos vitales.

Aparentemente, la persona que se encuentra en calidad de desconocida fue atropellada por un vehículo cuyas características debido a que se retiró del lugar son ignoradas hasta el momento.

El segundo caso sucedió alrededor de las 02:00 horas sobre el Libramiento, a unos metros del entronque de Zumpimito y por fuera de la bodega de la empresa Bimbo, lugar donde un motociclista presuntamente derrapó y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Tras el reporte, paramédicos locales acudieron al lugar pero la persona ya había fallecido; siendo ignorada la identidad del difunto.

En ambos casos, policías acordonaron para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.

BCT