Hombre muere tras ataque armado en su casa en San Nicolás Obispo, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su domicilio, ubicado en la Tenencia de San Nicolás Obispo, en el municipio de Morelia. Según reportes policiales, los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta.

El hecho violento ocurrió la noche de este martes en una vivienda situada sobre la calle Vasco de Quiroga, entre avenida Benito Juárez y Alonso de la Veracruz, en pleno centro de la localidad, cerca del Templo de San Nicolás Obispo.

Vecinos del lugar escucharon varias detonaciones y alertaron al número de emergencias 911. Al sitio llegaron agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre identificado como Gerardo, de 36 años de edad.

La zona fue acordonada para preservar indicios. Más tarde, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

