Hombre muere prensado tras chocar contra camión nodriza en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida prensado al interior de su vehículo tras protagonizar un aparatoso choque contra un camión nodriza que transportaba autos nuevos, sobre la autopista Siglo XXI en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán.
El fuerte accidente se registró este lunes en el a la altura del kilómetro 297, del tramo carretero Feliciano – Lázaro Cárdenas donde colisionaron un carro de la marca Cupra de color blanco, con placas NAK-318-A y un camino “madrina” Kenworth color gris, con matrícula 24-BJ-7Y.
El Cupra terminó con el frente destrozado, mientras que el camión de carga acabo atravesado, bloqueando ambos carriles, situación que fue reportada por otros usuarios de la carretera de cuota.
Al sitio acudieron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y personal de Auxilio Vial, mismos que al llegar al sitio de la emergencia localizaron a un hombre de aproximadamente 45 años de edad, sin vida al interior el auto particular.
Oficiales de la Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones realizaron labores de resguardo para que la Fiscalía de Guerrero realizara los correspondientes actos de investigación.
Es de señalar que la vialidad fue cerrada por varias horas durante las actuaciones y posterior retiro de las unidades siniestradas.
