Hombre muere prensado tras chocar contra camión nodriza en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida prensado al interior de su vehículo tras protagonizar un aparatoso choque contra un camión nodriza que transportaba autos nuevos, sobre la autopista Siglo XXI en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán.

El fuerte accidente se registró este lunes en el a la altura del kilómetro 297, del tramo carretero Feliciano – Lázaro Cárdenas donde colisionaron un carro de la marca Cupra de color blanco, con placas NAK-318-A y un camino “madrina” Kenworth color gris, con matrícula 24-BJ-7Y.

El Cupra terminó con el frente destrozado, mientras que el camión de carga acabo atravesado, bloqueando ambos carriles, situación que fue reportada por otros usuarios de la carretera de cuota.