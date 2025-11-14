Hombre muere por herida de bala en El Escobal, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre, por motivos desconocidos, se disparó con un arma de fuego y la lesión que sufrió fue letal. La tragedia se registró en la zona de la población de El Escobal, ubicada en la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia, comentaron fuentes policiales.

Lo anterior ocurrió durante la noche del jueves y fue reportado por vecinos del susodicho al número de emergencias 911. Minutos después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo.

El nombre del finado no fue proporcionado por los oficiales, quienes delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue.

RYE-