Hombre muere en el centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre falleció por causas naturales en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, reportó la agencia de noticias RED113.

Él quedó tirado sobre la calle Agrarismo, casi esquina con la calle Héroe de Nacozari, en las inmediaciones del monumento al Pípila en la ciudad de Morelia.

La situación fue reportada al número de emergencias. Acudieron elementos de la Guardia Civil a la Policía Turística y unos paramédicos confirmaron el deceso de este hombre de aproximadamente 55 años de edad, del que no se dieron más detalles.

El lugar se acordonó y se avisó a la Fiscalía General del Estado.

RYE