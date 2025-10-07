Hombre muere de un infarto mientras cenaba tacos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre falleció cuando cenaba unos tacos de cabeza en la vía pública de la colonia Congreso Constituyente de Michoacán, ubicada al nororiente de Morelia, en las inmediaciones de la Central de Abastos. De acuerdo con autoridades policiales, el susodicho sufrió un infarto agudo al miocardio.

Lo anterior sucedió durante la noche del lunes en la calle Primo Serranía Mercado, entre las vialidades Pedro Rangel Calderón y Joaquín Silva.

Según las fuentes, el mencionado ciudadano respondía al nombre de Héctor, de 55 años de edad, quien padecía varias enfermedades y hace aproximadamente un mes los médicos lo habían operado.

Trascendió que el hombre había acudido a una taquería y al consumir el alimento empezó a sentirse mal; algunas personas creyeron se estaba atragantando y avisaron al número de emergencias 911.

Consecutivamente el afectado fue llevado a su domicilio particular. En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, pero el individuo ya no tenía signos vitales.

La situación fue reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata acudieron a la referida dirección, iniciaron las investigaciones respectivas y determinaron que el comensal padeció un infarto.

Al final, el cuerpo fue dejado a los familiares, mismos que realizaron los trámites correspondientes para otorgarle sepultura.

