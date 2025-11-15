Hombre muere de un aparente infarto en habitación de auto hotel en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre murió, aparentemente tras sufrir un infarto, dentro de una habitación del Auto Hotel El Cairo, ubicado en la colonia Irrigación, al poniente de la ciudad. De acuerdo con autoridades policiales, el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado y fue reportado al número de emergencias 911. El establecimiento se localiza sobre la calle General Eduardo Aldasoro Suárez.

Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del individuo, cuya identidad no fue revelada. Los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).