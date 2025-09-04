Hombre muere atropellado en la carretera Morelia-Pátzcuaro; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida la noche de este miércoles tras ser atropellado por una camioneta en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del entronque con la desviación a la tenencia de Cointzio.

De acuerdo con los primeros reportes de RED113, el accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando el vehículo circulaba en sentido hacia Tiripetío y embistió al peatón, dándose a la fuga inmediatamente después del impacto.

Elementos de la Policía y paramédicos acudieron al lugar tras una llamada al número de emergencias. A su llegada, localizaron el cuerpo de un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, sin signos vitales.