Hombre muere arrollado por vehículo en la autopista Siglo XXI

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre falleció debido a las graves lesiones que sufrió al ser arrollado por un vehículo de características desconocidas sobre la autopista Siglo XXI.

Fue la noche de este sábado, cuando el susodicho caminaba sobre el tramo Uruapan – Taretan y en las inmediaciones del kilómetro 98+000, fue embestido por un automotor que siguió con su camino.

Al tener conocimiento del incidente, al sitio se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, mismos que al revisar al susodicho confirmaron que había muerto, a simple vista presentaba traumatismo craneoencefálico y huellas de atropellamiento.

El cuerpo quedó tirado en el acotamiento, por lo que agentes de la Guardia nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones acordonaron el área y abanderaron la vialidad.

En el lugar se presentaron familiares del finado, quienes lo identificaron como Francisco V., de 33 años de edad.

Agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se dieron cita al área de intervención para realizar las diligencias respectivas. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.

