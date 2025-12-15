Hombre es ejecutado al interior de un domicilio en la Tenencia Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado la noche de este lunes en la colonia Socialista, ubicada en la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El homicidio ocurrió al interior de un domicilio de la calle Primo Tapia, en las cercanías de la vialidad Centeno y en las inmediaciones de la colonia El Arquito. Algunas personas reportaron la situación al número de emergencias.

Al sitio arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, quien respondía al nombre de Efraín T., de 31 años de edad, comentaron las fuentes.

Los uniformados delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos elementos se encargaron de realizar las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue.

Extraoficialmente, se supo que los agresores ingresaron a la vivienda, dispararon contra la víctima y posteriormente se dieron a la fuga. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para dar con los responsables.

SHA