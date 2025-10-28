Hombre es atropellado por tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; su estado es crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, dentro del municipio de Copándaro de Galeana, informaron autoridades policiales y de rescate.

El percance ocurrió al mediodía de este martes, a la altura del kilómetro 4. El hecho fue reportado al número de emergencias, y rápidamente acudieron patrulleros y paramédicos, quienes auxiliaron al afectado y lo canalizaron a un hospital.

Las fuentes informaron que el paciente, identificado como José Luis, de 39 años y vecino de Pátzcuaro, sufrió graves lesiones al ser atropellado. Se detalló que las llantas traseras del tractocamión pasaron por encima de él, lo que dejó su estado de salud en condición crítica.