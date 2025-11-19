Hombre es atropellado en el centro de Cuitzeo; no saben quién es

Cuitzeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte murió tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas en la cabecera municipal de Cuitzeo, informaron autoridades policiales y de rescate.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, en la intersección de las calles Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Fueron algunos vecinos quienes reportaron la situación al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo y acordonaron el área. Trascendió que el fallecido no ha sido identificado; tenía aproximadamente 55 años de edad, era de tez morena, con barba, y vestía camisa y chamarra negras, pants azul con franja blanca y tenis negros.