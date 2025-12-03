Hombre es atropellado al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, en la ciudad de Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de Ciudad Industrial, en la salida a Charo, y fue reportado por varias personas al número de emergencias.

Al sitio acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes atendieron al paciente identificado como Enrique Felipe, de 57 años de edad, mismo que fue trasladado al Hospital del IMSS Camelinas para su valoración médica.

Agentes de Tránsito apoyaron con el abanderamiento del percance y se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.