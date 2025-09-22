Hombre es asesinado en Tlalpujahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue ultimado balazos en la colonia Centro de la cabecera municipal de Tlalpujahua, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que se desconoce el móvil del crimen.
El homicidio se registró durante la tarde de este lunes en la calle Los Olivos y fue reportado por unos habitantes al número de emergencias, después arribaron patrulleros de la Guardia Civil (GC), quienes acordonaron el área.
Las fuentes mencionaron que es la hora afinado permanece en calidad de no identificado. Los oficiales pidieron la intervención de los especialistas de la Fiscalía Regional, quienes emprendieron las averiguaciones pertinentes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
BCT