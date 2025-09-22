Hombre es asesinado en Tlalpujahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue ultimado balazos en la colonia Centro de la cabecera municipal de Tlalpujahua, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que se desconoce el móvil del crimen.

El homicidio se registró durante la tarde de este lunes en la calle Los Olivos y fue reportado por unos habitantes al número de emergencias, después arribaron patrulleros de la Guardia Civil (GC), quienes acordonaron el área.