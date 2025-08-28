Hombre es asesinado en predio del municipio de Álvaro Obregón

Álvaro Obregón, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre sin vida y con heridas de proyectil de arma de fuego fue localizado en un terreno baldío de la cabecera municipal de Álvaro Obregón, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el susodicho no está identificado.

El hallazgo lo realizaron unos lugareños durante la tarde noche de este jueves cerca de la calle Agustín Melgar, en colonia Bellavista I, así que lo reportaron al número de emergencias 911.

Unos oficiales y paramédicos se presentaron en la citada ubicación, confirmaron el deceso del sujeto, delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El personal especializado de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) arribó al sitio en mención, inició las investigaciones pertinentes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Masculino de entre 28 y 36 años de edad, de complexión delgada, piel morena, cabello negro, vestía playera negra de manga larga, pantalón negro y calzado deportivo blanco de la marca Nike.

