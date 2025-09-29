Hombre es asesinado a balazos en vivienda de Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes un hombre fue asesinado a balazos dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en la primera cerrada de Mopileno.

De acuerdo con el reporte preliminar de la agencia Red 113, la víctima tenía aproximadamente 36 años de edad. Al lugar acudió personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), así como agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre posibles responsables o el móvil del ataque.

SHA