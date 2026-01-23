Hombre es asesinado a balazos en fraccionamiento Arco San Antonio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en el fraccionamiento Arco San Antonio, al poniente de la capital michoacana, convirtiéndose en el segundo hecho violento registrado en esa zona en un corto periodo de tiempo.
De acuerdo con información de la agencia RED113, minutos antes se había reportado otra agresión armada en la colonia San Juanito Itzícuaro, sobre la calle Vicente Santa María, donde un hombre resultó lesionado tras ser atacado por dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta.
Tras el primer reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes comenzaron con el procesamiento de la escena por parte de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.
Mientras se realizaban estas diligencias, las autoridades fueron alertadas sobre un segundo ataque, ahora en la calle La Calera, dentro del fraccionamiento Arco San Antonio. Al concluir el trabajo en San Juanito Itzícuaro, los agentes se trasladaron a esta nueva ubicación, donde confirmaron que un hombre ya no contaba con signos vitales, tras recibir impactos de proyectil de arma de fuego.
Se informó que la víctima caminaba por la citada vialidad cuando fue interceptada por sujetos armados que comenzaron a dispararle. El hombre intentó resguardarse dentro de un domicilio, pero fue alcanzado por las balas y murió en el sitio. Vecinos alertaron al número de emergencias, sin embargo, paramédicos únicamente pudieron confirmar el deceso.
De manera preliminar, se indicó que la víctima tenía aproximadamente 37 años de edad y respondía al nombre de Iván. El móvil del crimen permanece desconocido.
La zona fue acordonada y ampliada por las autoridades, quienes retiraron a personas ajenas a la investigación para permitir las diligencias correspondientes. Ambos casos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado.
