Hombre es asesinado a balazos en fraccionamiento Arco San Antonio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en el fraccionamiento Arco San Antonio, al poniente de la capital michoacana, convirtiéndose en el segundo hecho violento registrado en esa zona en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con información de la agencia RED113, minutos antes se había reportado otra agresión armada en la colonia San Juanito Itzícuaro, sobre la calle Vicente Santa María, donde un hombre resultó lesionado tras ser atacado por dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta.