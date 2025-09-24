Hombre en situación de calle se lesiona con cuchillo frente a Catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre en situación de calle, quien además padece de sus facultades mentales, tomó un cuchillo de un establecimiento y se provocó una lesión, hecho ocurrido la noche de este miércoles en el Centro Histórico de Morelia.

De acuerdo con reportes policiales, la herida que sufrió el hombre no es de gravedad y no pone en riesgo su vida.

El incidente tuvo lugar sobre la Avenida Francisco I. Madero, a la altura de la Catedral, a unos metros de la Plaza Melchor Ocampo y frente al Portal Galeana. Ciudadanos que presenciaron lo ocurrido alertaron a las autoridades.