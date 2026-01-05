Hombre en situación de calle muere atropellado en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre en aparente situación de calle murió tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas, sobre la carretera Apatzingán – El Morado.

El trágico incidente fue reportado en las cercanías del balneario conocido como “Las Tinajas”, hasta donde se movilizaron paramédicos de Protección Civil Municipal mismos que localizaron al masculino tirado en la carpeta asfáltica.

Al revisar al susodicho, los socorristas confirmaron que carecía de signos vitales, indicando que a simple vista presentaba lesiones propias de atropellamiento. Algunas personas identificaron al susodicho solo con el apodo de “El Torreón”, mismo que acostumbraba deambular en la zona.

Oficiales de la Guardia Civil realizaron el resguardo del área de intervención para que más tarde especialistas de la Fiscalía General del Estado efectuaran las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen mayores características del automotor involucrado por lo que ya serán las autoridades competentes las que realicen las averiguaciones respectivas.

BCT