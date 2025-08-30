Hallan un chavo muerto en Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este sábado a un costado de la vialidad que conecta la salida a Quiroga con el rancho Las Flores, en la zona poniente de la capital michoacana, específicamente en el área conocida como las antenas.
A través de un reporte ciudadano, se alertó sobre una persona tirada en ese punto. Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de rescate, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo.
Se trata de un hombre, al momento no identificado, de entre 20 y 25 años de edad, que presentaba huellas de violencia.
Según lo observado por los servicios de emergencia, el fallecido vestía un pantalón de mezclilla y una playera negra con diseño particular, además de portar dos tatuajes, uno de ellos en el antebrazo izquierdo con la leyenda "Mi vida loca", y el restante en el brazo derecho con la imagen de una Santa Muerte.
Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen trabaja en el lugar para procesar la escena, recolectar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo, que será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad capital para los estudios correspondientes.
El hallazgo ocurrió en la parte baja del camino que conduce al rancho Las Flores, en las inmediaciones de Ciudad Jardín.
