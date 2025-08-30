Hallan un chavo muerto en Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este sábado a un costado de la vialidad que conecta la salida a Quiroga con el rancho Las Flores, en la zona poniente de la capital michoacana, específicamente en el área conocida como las antenas.

A través de un reporte ciudadano, se alertó sobre una persona tirada en ese punto. Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de rescate, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Se trata de un hombre, al momento no identificado, de entre 20 y 25 años de edad, que presentaba huellas de violencia.

Según lo observado por los servicios de emergencia, el fallecido vestía un pantalón de mezclilla y una playera negra con diseño particular, además de portar dos tatuajes, uno de ellos en el antebrazo izquierdo con la leyenda "Mi vida loca", y el restante en el brazo derecho con la imagen de una Santa Muerte.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen trabaja en el lugar para procesar la escena, recolectar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo, que será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad capital para los estudios correspondientes.