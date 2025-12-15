Hallan tres cadáveres dentro de Jeep en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres hombres asesinados fueron localizados este lunes al interior de un vehículo Jeep color gris, abandonado a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, justo frente al fraccionamiento Arco San Pedro, todavía dentro del municipio de Morelia.

De acuerdo con un reporte de la agencia RED 113, la situación fue alertada al número de emergencias y movilizó a elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil. Paramédicos confirmaron el deceso de los tres individuos, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona y se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).