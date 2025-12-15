Hallan tres cadáveres dentro de Jeep en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres hombres asesinados fueron localizados este lunes al interior de un vehículo Jeep color gris, abandonado a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, justo frente al fraccionamiento Arco San Pedro, todavía dentro del municipio de Morelia.
De acuerdo con un reporte de la agencia RED 113, la situación fue alertada al número de emergencias y movilizó a elementos de la Policía Morelia y de la Guardia Civil. Paramédicos confirmaron el deceso de los tres individuos, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona y se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En estos momentos, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realiza el procesamiento del lugar. Se ha informado que uno de los cuerpos se encontraba en el portaequipajes del Jeep, mientras que los otros dos estaban en los asientos traseros. Las víctimas, hasta ahora no identificadas, presentan impactos de proyectil de arma de fuego.
Una vez concluidas las diligencias en el sitio, los cuerpos serán trasladados a la morgue para practicarles la necropsia de ley. Las autoridades ya comenzaron con las primeras investigaciones para esclarecer los hechos.
Media filiación de los interfectos
* Sujeto de entre 45 y 50 años de edad, piel morena clara, complexión media; vestía chamarra negra con cierre e interior a borregado, pantalón de mezclilla gris, camisa azul a cuadros y zapatos color miel.
* Masculino de aproximadamente 33 años de edad, moreno, de complexión media, bigote ralo; vestía playera negra, pants gris.
* Individuo robusto, piel morena clara, pants crema y/o blanco, playera azul.
SHA