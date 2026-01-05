Hallan sin vida a taxista en Morelia-Atécuaro; investigan posible asalto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxista fue hallado muerto y con huellas de violencia a la orilla de la carretera Morelia-Atécuaro, en la comunidad de El Arenal, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que posiblemente el móvil del homicidio habría sido un asalto.

El hecho se registró durante los primeros minutos de este lunes, a la altura del kilómetro 10 de la citada vialidad, y fue reportado por algunos lugareños al número de emergencias 911.

Posteriormente acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes localizaron al trabajador del volante y confirmaron el deceso. Hasta el momento, la identidad del agraviado es desconocida; se observó que su vehículo pertenece al sitio "Taxi Bonanza".

Los uniformados acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos se encargaron de realizar las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

