Hallan sin vida a mujer dentro de su casa en Centro de Morelia; llevaba semanas sin ser vista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una adulta mayor fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio, ubicado en el Centro Histórico de Morelia. De acuerdo con autoridades policiales, la mujer no presentaba huellas de violencia y se presume que falleció por causas naturales.

Este martes, vecinos de la calle Vasco de Quiroga reportaron que desde hace aproximadamente tres semanas no veían a su vecina. Tocaron a la puerta de su casa, pero no obtuvieron respuesta; además, notaron que su vehículo seguía estacionado afuera y tenía un cristal roto.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes detectaron olores fétidos que provenían del interior de la vivienda. Tras ingresar, hicieron el hallazgo del cuerpo sin vida.

Trascendió que la mujer respondía al nombre de Corina, y tenía entre 65 y 70 años de edad.

Los agentes acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde, personal de la Unidad de Atención Inmediata realizó las diligencias correspondientes.

SHA