Hallan sin vida a empresario en zona turística de Los Reyes

Los Reyes, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conocido profesionista y empresario originario de esta ciudad fue hallado sin vida en el puente que cruza el río en la zona turística de Los Chorros del Varal, hecho que ya es investigado por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como el arquitecto Samuel M., de 62 años de edad, quien residía actualmente en Guadalajara, Jalisco, pero era originario de Los Reyes.

La policía local recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona tirada a mitad del puente de madera de dicha reserva natural. Al arribar al lugar, los oficiales y elementos de Protección Civil Municipal descendieron más de 800 escalones para ubicar al hombre, quien ya no presentaba signos vitales. El cuerpo presentaba un impacto de bala en la frente.

Al sitio acudió personal de la FGE para realizar las diligencias correspondientes. En el lugar fue localizada un arma de fuego dentro del río, por lo que, de manera preliminar, se presume un posible suicidio, ya que la víctima portaba una mochila y no se reportó la ausencia de pertenencias.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, en tanto se inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

