Hallan restos humanos calcinados en finca de Puruándiro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Civil localizaron restos humanos calcinados y casquillos percutidos en el interior de una finca ubicada en la colonia El Saucito, en Puruándiro. El hallazgo derivó de la denuncia por desaparición de un adulto mayor.

De acuerdo con el reporte oficial, un hijo de un hombre identificado como David G., de 67 años de edad, acudió a las instalaciones de Seguridad Pública para informar que su padre había salido por la mañana a pastorear su ganado y no había regresado a casa.

Posteriormente, personas no identificadas le señalaron que en una finca de la calle Sauz podría encontrarse una persona sin vida. Ante ello, y atendiendo el reporte, los agentes de la Guardia Civil se trasladaron al sitio señalado. Al llegar, observaron un portón metálico negro, correspondiente a un salón de eventos, el cual estaba abierto. En la zona se detectaron impactos de arma de fuego y varios casquillos percutidos de distintos calibres.