Hallan muerto a hombre en situación de calle en la colonia moreliana Las Flores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida a la orilla de la calle Río Grande, ubicada junto a las aguas negras de un río, justo a la altura de la colonia Las Flores, en la ciudad de Morelia. De acuerdo con autoridades policiales, el individuo no presentaba huellas de violencia y habría fallecido a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

El hallazgo ocurrió durante la última hora de ayer miércoles y fue reportado por algunos vecinos al número de emergencias. El masculino yacía tirado en el sitio que acostumbraba pernoctar, cerca de las calles Mintzita y Cerrada Josefa Ortiz de Domínguez.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y delimitaron el perímetro. Según las fuentes, el ahora finado no está identificado; tenía entre 40 y 45 años de edad y únicamente vestía pantalón negro y un short azul.

Los oficiales avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata arribaron al lugar, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.