Hallan mano humana cerca de la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mano humana carcomida, al parecer por animales carroñeros, así como algunos otros huesos, fueron hallados en un paraje rústico conocido como “Pequeño Rincón”, ubicado en las inmediaciones de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, indicaron autoridades policiales.

El macabro hallazgo fue realizado por unas personas durante el lunes, quienes dieron aviso al número de emergencias.

El citado predio se localiza en las cercanías del kilómetro 22 de la carretera Morelia-Pátzcuaro.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes acordonaron el área. Posteriormente arribaron elementos de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE), mismos que iniciaron las diligencias respectivas y trasladaron los restos óseos a la morgue para los exámenes conducentes.

